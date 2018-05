Las minorías nos gobiernan



@|Para los ciudadanos que intentamos mantenernos informados sobre los temas que afectan o pueden llegar a afectar el futuro de nuestro país, lo ocurrido en el plenario del FA fue decepcionante. Y no solamente en sus resoluciones sino también en la forma a la que llegan y las posteriores reacciones que ellas provocan, dentro y fuera del país.



La izquierda, sobre todo la llamada “radical”, sigue pisando muy fuera del territorio avasallando derechos y opiniones de todos quienes no estén de acuerdo con ellos. El Tratado de Libre Comercio con Chile se encuentra en el tapete desde diciembre del 2016 y a instancias de la senadora Moreira pasó a ser debatido en el plenario del Frente Amplio para tomar postura. Primer gran error: el plenario se arroga una potestad que no le pertenece, quienes deciden si se firma o no un TLC con Chile o con quién sea, son los miembros del Parlamento legítimamente votado por el pueblo. Si el plenario frenteampliasta quiere reunirse a discutir la conveniencia de este tratado, está en todo su derecho a hacerlo, pero no a decidir su destino. Las elecciones nacionales decidieron con el voto popular cómo se conforma el Poder Legislativo y es este último quien tiene la palabra. La mayoría que ostenta el actual gobierno puede decidir votar por no y es legítimo y también puede votar por sí y legitimar el tratado. Pero el Uruguay entero, cosa que no entienden algunos de la izquierda, no está en manos de un plenario elegido por cien mil ciudadanos con una representación muy diferente a la que dieron las urnas. Resulta que en ese plenario las mayorías las tienen quienes son minoría dentro de la fuerza política que nos gobierna. Los que están a favor representan al 84% de los votantes frenteamplistas y resulta que tenemos que hacer lo que quiere el 16% restante. ¿No fue ésta la causa por la cual Casa Grande llevó el debate al plenario? ¿No es ésta la forma de actuar que tiene el Partido Comunista siempre que le toca perder? ¿Cómo es posible que en un partido político donde el 84% piensa una cosa se haga lo que piensa el 16%? Evidentemente algo está mal y es o la constitución del plenario o las facultades que le atribuyen.



Además, el plenario pretende marcar la agenda del país respecto a futuros tratados comerciales donde intervenga Uruguay. Según esta minoría hay que negociar por las listas positivas y se olvidan o no desean ver que el mundo negocia por listas negativas, o sea, no se negocia lo que no está y mucho más cuando no hay bienes de por medio.



Necesitamos trabajo, necesitamos mano de obra, necesitamos inversiones, necesitamos mentes abiertas y positivas y no la de aquellos que dicen estar cansados de que le pregunten cuándo se votará el TLC con Chile. Capaz que el que pregunta también está cansado de hacerlo pero no se queja, trabaja por lograrlo.



Y para terminar, el Presidente del FA nos quiere dar otra clase magistral de democracia. El Sr. Javier Miranda nos acostumbró a declaraciones infelices y fuera de lugar. Empezó el año con un discurso en Piriápolis para el olvido, una defensa a correligionarios que ni él creía y ahora nos dice “cómo se defiende democráticamente un tratado”. Sr. Miranda, esa discusión le corresponde al Parlamento que es el órgano elegido con el libre voto popular y al único que debemos acatar. Y en todo caso quien, por nuestra Constitución, tiene derecho al veto es el Presidente de la República y no un plenario que será muy representativo para algunos de sus compañeros pero no lo es para otros y mucho menos para el Uruguay entero.

Mientras tanto, todo sigue rodando y nosotros nos quedamos por fuera. O por la inoperancia de nuestros gobernantes en sus políticas cementadas, o las trabas de sus compañeros a quienes no saben ponerle límites, o las “chacritas” de unos pocos con los ojos cerrados sin ver que el Uruguay necesita cambios. Podemos hacer nuestras las palabras de Quino puestas en Mafalda: “paren el mundo, Uruguay se quiere bajar”.