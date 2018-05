El Plenario del FA y la votación del TLC con Chile

@|El sábado pasado, luego de debatir por más de 9 horas, el Plenario del FA resolvió postergar la decisión de aprobar el TLC con Chile hasta nuevo aviso- tratado que fuera firmado en 2016 por Vázquez y Bachelet- con el poco creíble argumento de que necesitaba más insumos para expedirse, y a su vez rechazó otra moción presentada por los sectores mayoritarios que establecía pasar la decisión a los senadores y diputados, los verdaderos representantes del pueblo, y que ellos decidan.



Una eufórica Constanza Moreira escribió en su cuenta de twitter: “El Plenario del FA resolvió que el TLC con Chile y el Tratado de Cooperación en materia de Patentes lo resuelva el Plenario”. Quiere decir que un organismo, electo por 98.183 votos (www.2121.org.uy) decide por todo el FA que sacó 1.134.187 votos (www.corteelectoral.gub.uy), y además se da el lujo de “ningunear” al Presidente de la República electo en el balotaje por 1.226.105 votos (ibid). ¿Cuando haya que aprobar el tratado del Mercosur con la Unión Europea van a hacer el mismo papelón?



Al final de la votación el Presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, tratando de disimular lo ridículo de esta situación, pretendió darnos a todos los uruguayos lecciones de democracia partidaria, al afirmar que “ningún otro Partido sale a discutir democráticamente un TLC como lo hace el FA”. Y tiene razón, a ningún Partido Político serio se le ocurre montar semejante “democracia”.



Me pregunto con mucha preocupación: ¿hasta cuándo los uruguayos vamos a soportar cruzados de brazos que ínfimas minorías decidan nuestro destino? De nada sirve que el lunes siguiente salgan el Presidente Vázquez, el Ministro Astori y el Canciller Nin a quejarse sobre lo votado y decir que no están de acuerdo. No vale reclamar en la liga los puntos que perdiste en la cancha. Es hora de liderar y no de quejarse. Mientras tanto Mujica se esconde.