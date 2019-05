Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

*|Plaza Zabala, una. Se viene 18, otra.



Como muchos, no frecuento la plaza Zabala. Pero, como todos, la reconozco un solar hermoso, emblemático, tipo europeo que embellece nuestra querida ciudad.



Siento, como todos, la misma indignación por el absurdo de un Plan Descanso que pone bancos horribles a pocos centímetros del paso de vehículos. Y frente a una invitante arboleda que puede cobijar cuanto banco fuera necesario en un entorno calmo dentro del agitado alrededor. Punto a las críticas que campean en toda sociedad.



Lo que me mueve teclear estas líneas es el pedir -¿o exigir?- que aparezca quién o quiénes sean los responsables de esta grave barrabasada y poniendo la cara nos expliquen a los contribuyentes cuánto costó cada banco para llegar a la suma de 400.000 dólares. Y si pueden dispersen las sospechas que tal cifra sugiere. La autoridad que corresponde no puede pasar esto por alto. También si es cierto que una arquitecta cobró 100.000 por el “diseño” de este disparate.



Entretanto, se está gestando la puesta en marcha del nuevo plan para 18 de Julio. Siempre pensando los jerarcas municipales en los ciclistas que tendrán sendas por las que deberán circular al lado de ómnibus y otros vehículos. En la principal avenida... es peligroso ¿no?



¿Por qué no abandonan de una buena vez ese empeño de poner pedales en 18 y con buen criterio pintan esas sendas por calles laterales, de una sola mano y un poco más quietas?



Esto permitirá mantener el ya estrecho espacio que permite la calzada para un tránsito vehicular en constante crecimiento.



Esto es así. Y no se puede soslayar la necesidad de buscarle los mayores espacios para no frenar el progreso que incluye el transporte de las personas, el reparto de mercaderías, por ejemplo, y todo el movimiento que el futuro puede deparar. Ensanchar, dentro de los posible, calles y avenidas (Avda. Italia lo espera desde hace años) es mirar hacia el futuro -como lo hicieron en su tiempo auténticos urbanistas - y planificar con seriedad y responsabilidad.



En fin, sabemos que es cosa del pasado, pero, por las dudas, no más Garzón, ¡por favor!