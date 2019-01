@|Se cumplieron en este año, 90 años de la creación de la Plaza de los Olímpicos, sita en el barrio de Malvín; plaza que homenajea a los campeones de las Olimpíadas del 24 y 1928.



Noventa años no es poca cosa, muchas generaciones han pasado por ella, la han vivido, la han disfrutado.



Yo tuve la suerte de ser una de ellas, allá por la década de los sesenta, en la cual corría mi niñez.



La disfruté hasta la adolescencia, ya que vivía a metros de ella, y he llegado a creerme que era más que parte mía, de mi vida, de mis mejores años, más bien que era mía...



Hasta que llegó un día, en el que me di cuenta que habían otros personajes que se creyeron lo mismo, pero además la habían pisado unos cuantos años antes que yo.



Hablando un día con Carlos Páez Vilaró, recordando el barrio, ya que él también pasó parte de su infancia allí, a una cuadra, me contó que también fue parte de su vida, de su infancia, de su adolescencia, tardes enteras jugando al fútbol allí, como también yo lo hiciera.



Ahí me di cuenta que la misma tuvo tantos dueños como niños a su alrededor. Si bien me había sacado la titularidad de la misma, de todos modos me sentí orgulloso de haberla compartido como dueño, junto con un personaje tan grande como lo fue Carlitos Páez Vilaró.



Espero muchas más generaciones de niños la tomen por suya para pasar sus mejores años, los de la niñez.