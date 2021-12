¿Playas privadas en Uruguay?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Soy una persona mayor, de 75 años, maestra jubilada, con algunos problemas de movilidad. Hace años, con los ahorros de toda una vida, me compré un pequeño apartamento de un dormitorio en Punta del Este, con la esperanza de disfrutar mis últimos años de vida allí. Es de un ambiente, modesto, bajos gastos comunes. Soy de Maldonado y ese fue siempre mi sueño que al fin pude concretar.



Desde hace poco más de dos años, en la Parada 20 de la playa Mansa, que es la que más cerca me queda y a la que voy caminando porque no tengo vehículo, se ha instalado un grupo de personas jóvenes que, con dos redes de voleibol, han delimitado una zona de playa para su uso exclusivo. Entre las redes han instalado enormes tiendas, sillas, sombrillas, hasta propaganda de un bloqueador solar. Se adueñaron de una franja de casi 70 metros de playa en donde vuelan los pelotazos, se oyen pitidos y ese grupo hace y deshace haciendo sus necesidades fisiológicas en la duna que está allí.



Yo me pregunto, ¿quién defiende mis derechos? ¿No hay zonas exclusivas de deportes? ¿No pueden ir a otra zona menos poblada de los cientos de quilómetros de playas que tiene nuestro país? ¿Esto es la ley del más fuerte?



Gracias por atender este asunto que hasta ahora no parece tener solución.