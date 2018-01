Playas de Montevideo

Cuidarlas más



@| Soy una uruguaya nacida por error en Argentina. No sabría decir qué número de visita a Montevideo fue la semana pasada, pero en 55 años, tal vez es la número 1000...



Me sorprendió la poca cantidad de cestos de basura que había en Pocitos, en la bajada del hotel Ermitage, aunque supongo que en toda la playa debe ser igual. Están además alejados de la costa, lo cual invita a que muchos no quieran acercarse a tirar sus residuos.



En más de una oportunidad he levantado las botellas y bolsas que dejaron “deliberadamente” otros. Me apena lo poco considerados de muchos, no sé si uruguayos, argentinos y brasileños, o todos ellos.



Las bolsas de plástico, libres en la playa, terminan en el agua, con el consiguiente trastorno que ocasiona a la fauna marina.

También he visto muchas personas con sus perros en la playa, desconsiderando los carteles donde lo prohiben.



He visto épocas hermosas de Montevideo, mi lugar en el mundo. Y me entristece la desidia de muchos.



Ojalá puedan tomar consciencia de lo necesario e importante que es cuidar nuestra playa, nuestra ciudad, nuestro país. Nuestro planeta.