@| La repercusión internacional que ha tenido el episodio ocurrido en este lugar fue muy importante. Amigos que residen desde hace muchos años en el exterior me consultaron, unos si era un paraíso fiscal que se llamaba así por el color del billete norteamericano, ya que el residente tenía en la caja chica 500.000 dólares; otro, amante de los animales, quería saber si se permitían mini zoológicos, o era falta de control que se permitían estas cosas y otras como desmontar la vegetación de medio cerro.



Les expliqué que el nombre de Playa Verde proviene que en su playa principal abundan las algas; los desilusioné, pero no les podía mentir.

Seguramente “El Gran Chaparral” se convertirá dentro de un tiempo en atracción turística, con visitas guiadas, y en lugar de paseos en tractor se llevará a pasear a los visitantes en los circuitos internos en una Ferrari o en un Mercedes Mc Laren.



No hay mal que por bien no venga, decía mi abuela.