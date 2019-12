Los Plátanos de Montevideo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@| Creo que en estos meses de primavera no habrá montevideano que no recuerde estos árboles. No por su porte o color o su frescura de verano, sino por su polen y su pelusa. Este fenómeno se da, año a año, en Montevideo a raíz de los vientos; la pelusa que vuela o se deposita en las calles, sin duda va a nuestras narices, ojos generando picazón, estornudos, tos. Nadie se salva y los más afectados son aquellos alérgicos o con problemas asmáticos ya que produce inflamación.



Montevideo cuenta con más de 400 mil árboles y unos 23000 mil son los Plátanos, conocido como Plátanos x Acerifolia, plátanos de sombra, árbol urbano. No todo es negativo en este árbol, son más las ventajas: es fresco, da sombra, resiste la polución, son duros, árbol rústico, rápido crecimiento, soporta podas e incluso de raíces cuando hay que hacer obras de cableado.

Según he leído, la Intendencia los está cambiando por el plátano occidental donde su fruto no es tan dañino. Ahora esa caída del polen y luego la pelusa dura aproximadamente unas tres semanas. ¿Y del piso a dónde van?, ¿quién la limpia? La limpieza de la ciudad deja mucho que desear. Son colchones de pelusas por todos lados; si lo limpian ni se nota y apenas vuelve algún viento otra vez a nuestras narices y la vista.



Debería haber un plan de limpieza por parte de la Intendencia y no una simple barridita manual, tienen que utilizar esas barredoras que limpian una y otra vez. En la Rambla Baltasar Brum, todo el tiempo se está limpiando la basura que cae de los camiones mal cubiertos, que llevan los chips de madera al puerto.



Esto también es importante pero, ¿y la ciudad qué?



Los impuestos de puerta llegan religiosamente cada dos meses y se pagan y allí dice: alumbrado, saneamiento y limpieza. Éste último deja mucho que desear.



No se puede exigir al ciudadano que no tire, que no utilice bolsas de nylon, etc., cuando no se da el ejemplo.



Sin duda, el ejemplo empieza por casa...