Plástico y más plástico

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|El mundo entero asiste a la destrucción del ambiente y se buscan (aunque con mucha más lentitud, se aplican) medidas para mitigarlo.



Todos los días nos enteramos de microplásticos que afectan a peces, organismos invertebrados y otros animales. Mamíferos se enredan en trozos de redes y en sus vísceras se encuentran microplásticos. Ríos y océanos son el destino de millones de plásticos que afectan gravemente a la fauna marina.



Hace años que Uruguay tomó la medida de que todas las bolsas fueran biodegradables y que se cobraran las mismas, tanto en supermercados como en otros establecimientos, pensando que ello redundaría en un menor uso.



Lástima que no se optó por el papel como en Europa y EE.UU. Las bolsas de papel, además del beneficio del uso de este material, soportan un peso mucho mayor que las bolsas de plástico biodegradable usadas en Uruguay.



Pero, he aquí, que junto a esto, los supermercados se han transformado en los principales suministradores de plástico de todo tipo, que los clientes nos vemos obligados a llevar, nos guste o no. Es una inmensa gama de plásticos, la que se usa para envolver, inexplicablemente, frutas, verduras, pastas, productos lácteos, carne, productos de limpieza, de perfumería, todo tipo de pan, galletas, bizcochos, ropa, calzado, juguetes, etc. Casi no hay producto que no esté envuelto en plástico. Los envases, en su mayoría, son también de plástico.



Esta fiebre incontrolada del uso del plástico es inadmisible y nos debe convertir en uno de los países que más plástico usa por habitante. Pero usamos obligados por quienes hacen ese abuso condenable de este material.



Cada día, nuestras bolsas de basura se llenan de un plástico, tan injustificado como innecesario. ¿Por qué?



Debemos ser conscientes que el ambiente está en gravísimo peligro y en Uruguay contribuimos en forma irreflexiva y condenable con este daño que otros tratan de combatir.



Es tiempo de acción y no de inacción.