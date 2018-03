Planta de Alur

@| A raíz del artículo publicado en el diario el domingo 25 de febrero, referente al archivamiento del proceso sobre el sobreprecio de la planta de etanol de Alur en Paysandú, quiero hacer algunos comentarios.



El Dr. Salle hizo esta denuncia en base mis declaraciones en El País del 26 de octubre de 2014. En consecuencia fui llamado a declarar en el proceso.

El Juez que me interrogó, me hizo preguntas tan básicas como cuál era la diferencia entre etanol y alcohol, lo que demuestra que no tenía la menor condición de analizar la causa por sí mismo.



Con toda lógica fueron solicitados peritajes técnicos por parte del fiscal, con ingenieros y técnicos especializados en esta área, a fin de tener un laudo objetivo. Aparentemente, en un periodo de 4 años no fue posible realizar dichos peritajes, argumentando motivos banales. Lo insólito es que este mismo fiscal ahora solicita archivar la causa por falta de pruebas. Parece chiste.



Las pruebas no van a surgir por arte de magia, si no se investiga no van a tenerlas.



Es chocante el “desinterés” que se percibe en la actuación de la Justicia en determinadas causas, casualmente cuando estas llegan cerca del gobierno. El buen funcionamiento de la Justicia, en forma eficiente e independiente de presiones externas, sean las que sean, es el último baluarte de la institucionalidad. Cuando la misma funciona con la cancha marcada, definiendo lo que se debe investigar y lo que no, la democracia cruje.

Pruebas, o por lo menos fuertes indicios de irregularidades había de sobra.

Los argumentos mencionados para archivar el proceso solo confirman el desinterés mencionado antes, suenan a excusas para sacarse el asunto de encima.



1) Como es una empresa “privada” no es necesaria una licitación. Señores, no es una empresa privada, estamos hablando de dinero público que se gastó en forma absurda, que es parte de la causa del tremendo déficit estructural de Alur y Ancap. ¿No hay una figura penal en Uruguay que castigue la irresponsabilidad con el gasto público? Hubo algún esfuerzo para averiguar las rutas del dinero en esta y otras inversiones realizadas por Alur en este periodo?



2) Verificar cual es el costo promedio en el resto del mundo, de una planta de este tipo es muy sencillo. ¿Cuál sería el motivo por el que nadie se molestó en hacerlo?



3) ¿Cuál sería el motivo por el cuál la planta de Alur salió tres veces más cara?



4) ¿A ningún fiscal o juez se le ocurrió preguntarse esto?



5) ¿El hecho de que no haya impugnaciones de otros oferentes era de esperar, ya que en realidad no hubo una licitación sino una adjudicación directa a Abengoa. El resto fue un simulacro.



Es más, en este tipo de contrataciones poco transparentes, es muy frecuente que las cosas se arreglen de antemano entre los posibles oferentes locales, que después reciben como subcontratos parte del trabajo de instalación de la planta.



Espero, para poder por lo menos moderar la decepción que este país me viene produciendo últimamente, que en una segunda instancia la Justicia encare este proceso con más seriedad.