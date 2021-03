Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Sr. Ministro de Salud Pública, Dr. Daniel Salinas: Lo felicito por su responsable desempeño y reconozco la complejidad de los problemas a los que se ha enfrentado con dedicación ejemplar. Me voy a referir al Plan de Vacunación.



Cuando determina que las personas de más de 80 años deben vacunarse a partir del próximo 22 con la vacuna Pfizer, y que las personas, por ejemplo, con 79 años y 11 meses,​ con Pfizer y/o AstraZeneca; debo entender que la categórica elección de Pfizer para los mayores de 80, se sustenta en inequívocas razones médicas... que obviamente considero son las mismas para una persona de 79 años y 11 meses. Por lo que no se comprende por qué la opción entre las dos vacunas solamente se aplica a las personas que se encuentran en la franja de 71 a 79 años. Además, se está informando que la OMS y la agencia europea responsable en la materia, han resuelto aprobar la utilización de la AstraZeneca, en razón de que los efectos secundarios de trombosis que se han dado, mortales en varios casos, no opacan sus virtudes para combatir el virus.



Estimo equivocado asimilar las consecuencias de una trombosis en personas de más de 75 años, a un dolor en el brazo, un poco de fiebre o uno o dos días de cansancio, que ha provocado Pfizer; la comparación no es pertinente entre una alteración leve consecuencia de la inoculación y la carga mortal que contiene una trombosis, especialmente con personas diagnosticadas con "mayor riesgo de trombosis" y medicamentadas crónicamente.



Por lo expuesto, me permito sugerir una modificación del mencionado Plan en el sentido expuesto, es decir, tratando igual a los que, en mi opinión, son iguales.