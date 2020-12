Plan del Frente Amplio

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Frente Amplio: ¿partido equivocado, desorientado o malintencionado?



Hablaré sólo de la pandemia, aunque hay otras cosas muy buenas de este gobierno también.



El gobierno ha tenido éxito y muy buenas acciones en la lucha contra el Covid-19, lo cual fue muy bien valorado por la población.



Durante ese tiempo, 8 meses, el FA aparte de unas supuestas propuestas, nunca reconoció ni acompañó al gobierno, nunca se sumó a la campaña para mantener el control del Covid-19. Todo lo contrario, convocó a aglomeraciones, manifestaciones y protestas contra la LUC, contra esto o lo otro. Realizando pedidos alocados de rentas sociales; sabiendo exactamente cómo estaban las arcas del Estado.



¿Demagogia inconsciente o plan premeditado para lo que están haciendo hoy?



Inmediatamente que se disparan las cifras, salen con propuestas, críticas a todo el accionar del gobierno, exigencias, etc. Soberbios que se creen únicos dueños de la verdad. Presentan y exigen que se cumplan sus propuestas, estando en un plan bastante preocupante, con la consecuencia de mermar la credibilidad del gobierno, lo que significa menos acatamiento de la gente a los pedidos para contener al Covid-19. Muy peligroso e inconsciente ese accionar.



¿Plan preestablecido esperando pacientemente el momento de lo peor?



Muy lamentable y apátrida su última actuación con respecto a las reuniones.



Esto no es un golpe de Estado, y lo quisieron mostrar como tal. Como atentado a la democracia, a los derechos individuales, etc. Claro, ellos son los que quieren seguir con las aglomeraciones; recordemos que el Partido Comunista dijo: “Nos están corriendo de las plazas”. Todo el FA criticando a la Policía cuando la misma quería proteger nuestra salud.



¿Ésta es la famosa resistencia que dijeron que comenzaban a preparar durante la campaña electoral?



Un partido que parecería que poco le importa el país, que poco le importa la salud de los uruguayos. Sólo les importa el beneficio para su partido, para intentar recobrar el poder y por eso no descansan, ya están trabajando para el 2024.



Uruguayos, vean, escuchen, analicen. Ya demostraron y están demostrando lo que son. Saquen sus propias conclusiones. Está todo a la vista.