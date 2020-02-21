Plan de acción para la IMM

Jorge Azar Gómez Montevideo

@|Como ciudadano, preocupado por el bienestar de la población y su calidad de vida, presento, en términos generales, parte de un plan de acción, como colaboración para el equipo de candidatos de la Coalición Multicolor, pensando en los montevideanos de a pie, que desde hace 30 años sufren las perversidades de la intendencia frenteamplista:

1) Medidas inmediatas dentro de la IMM.

- Auditoría externa para conocer el estado financiero de la IMM y saber que es lo que se puede prometer y cumplir con los montevideanos.

- Envío de todas las deudas al Tribunal de Cuentas.

- Inventario total de la IMM y su remito a la Justicia.

- Localización de las obras de arte y cuadros faltantes del despacho de la ex Intendente Olivera y otros despachos.

- Relevamiento del total de la plantilla de funcionarios, ubicándolos a cada uno en su función presupuestal.

- Se debería elaborar un diagnóstico serio y fiel de la ciudad de Montevideo, a efectos de actuar en consecuencia.

- Inventario de todos los juicios contra la Intendencia.

- Creación del cargo de “Director de Enlace con Adeom”, que actuará en nombre del Intendente con el Sindicato y será el responsable de encaminar las soluciones a los posibles conflictos con éste.

2) Medidas fuera del recinto de la IMM. ¡Urgentes!

- Limpieza inmediata de la ciudad, de acuerdo a un plan de acción serio y efectivo.

- Relevamiento inmediato de las maquinarias de limpieza y recolección de residuos, a efectos de poder aplicar nuevos métodos y ciclos de limpieza.

- Bacheo inmediato de las calles de Montevideo hasta su reparación total.

- Reparación de las veredas de Montevideo, embelleciendo su aspecto con un nuevo arbolado.

- Actualización de Parques y Plazas en su infraestructura e iluminación plena.

- Convenio con empresas privadas para que todas las calles estén identificadas con su respectivo nomenclátor.

- Establecer un horario para carga y descarga de camiones en la ciudad.

- Programa de "Playas todo el año" en todas las playas de Montevideo, convenio con empresas privadas, para uso deportivo de las playas todo los días del año.

- Actualizar el estado de la Rambla de Montevideo y reglamentar su uso para una buena convivencia (peatones, bicicletas, mascotas, etc.)

- Afinar y dignificar las actividades y políticas dirigidas al Adulto Mayor, Discapacitados, Juventud, Mujer e Infancia.

- Controlar y ser severos con el transporte público, en lo que respecta a su puntualidad, aseo y buen trato.

3) Mediano plazo.

- Sustituir los carros de los hurgadores por “motocarros"; en el plazo de un año no podrán circular más por las calles de Montevideo, carros a tracción a sangre.

- Revitalizar y dignificar el Montevideo Rural (luz, agua, saneamiento, etc.)

- Un año de docencia de los Inspectores de Tránsito Municipales, en las Escuelas de Educación Primaria, a efectos de formar buenos peatones.

- Instalar en todas la oficinas municipales que están ubicadas en los barrios, todos los servicios de la IMM y que en ellos se concreten los mismos.

- Dignificar los asentamientos y a sus pobladores.-

Elaborar un serio plan de Turismo Social, con la dirección de turismo, para lograr una fluida venida de uruguayos del interior a conocer Montevideo.

- Actualizar y dignificar las policlínicas dependientes de la IMM.

4) Largo plazo.

- Eliminación de los asentamientos definitivamente.

- Construcción de viviendas para trasladar a los pobladores de asentamientos.

- Limpieza total de los arroyos Miguelete y Pantanoso.

- Presentar un proyecto para formar la "Policía Municipal", que colabore a preservar la seguridad de los montevideanos.

En concreto, deslastrarse de lo superfluo, para dedicarse a lo concreto.