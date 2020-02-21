Plan de acción para la IMM
@|Como ciudadano, preocupado por el bienestar de la población y su calidad de vida, presento, en términos generales, parte de un plan de acción, como colaboración para el equipo de candidatos de la Coalición Multicolor, pensando en los montevideanos de a pie, que desde hace 30 años sufren las perversidades de la intendencia frenteamplista:
1) Medidas inmediatas dentro de la IMM.
- Auditoría externa para conocer el estado financiero de la IMM y saber que es lo que se puede prometer y cumplir con los montevideanos.
- Envío de todas las deudas al Tribunal de Cuentas.
- Inventario total de la IMM y su remito a la Justicia.
- Localización de las obras de arte y cuadros faltantes del despacho de la ex Intendente Olivera y otros despachos.
- Relevamiento del total de la plantilla de funcionarios, ubicándolos a cada uno en su función presupuestal.
- Se debería elaborar un diagnóstico serio y fiel de la ciudad de Montevideo, a efectos de actuar en consecuencia.
- Inventario de todos los juicios contra la Intendencia.
- Creación del cargo de “Director de Enlace con Adeom”, que actuará en nombre del Intendente con el Sindicato y será el responsable de encaminar las soluciones a los posibles conflictos con éste.
2) Medidas fuera del recinto de la IMM. ¡Urgentes!
- Limpieza inmediata de la ciudad, de acuerdo a un plan de acción serio y efectivo.
- Relevamiento inmediato de las maquinarias de limpieza y recolección de residuos, a efectos de poder aplicar nuevos métodos y ciclos de limpieza.
- Bacheo inmediato de las calles de Montevideo hasta su reparación total.
- Reparación de las veredas de Montevideo, embelleciendo su aspecto con un nuevo arbolado.
- Actualización de Parques y Plazas en su infraestructura e iluminación plena.
- Convenio con empresas privadas para que todas las calles estén identificadas con su respectivo nomenclátor.
- Establecer un horario para carga y descarga de camiones en la ciudad.
- Programa de "Playas todo el año" en todas las playas de Montevideo, convenio con empresas privadas, para uso deportivo de las playas todo los días del año.
- Actualizar el estado de la Rambla de Montevideo y reglamentar su uso para una buena convivencia (peatones, bicicletas, mascotas, etc.)
- Afinar y dignificar las actividades y políticas dirigidas al Adulto Mayor, Discapacitados, Juventud, Mujer e Infancia.
- Controlar y ser severos con el transporte público, en lo que respecta a su puntualidad, aseo y buen trato.
3) Mediano plazo.
- Sustituir los carros de los hurgadores por “motocarros"; en el plazo de un año no podrán circular más por las calles de Montevideo, carros a tracción a sangre.
- Revitalizar y dignificar el Montevideo Rural (luz, agua, saneamiento, etc.)
- Un año de docencia de los Inspectores de Tránsito Municipales, en las Escuelas de Educación Primaria, a efectos de formar buenos peatones.
- Instalar en todas la oficinas municipales que están ubicadas en los barrios, todos los servicios de la IMM y que en ellos se concreten los mismos.
- Dignificar los asentamientos y a sus pobladores.-
Elaborar un serio plan de Turismo Social, con la dirección de turismo, para lograr una fluida venida de uruguayos del interior a conocer Montevideo.
- Actualizar y dignificar las policlínicas dependientes de la IMM.
4) Largo plazo.
- Eliminación de los asentamientos definitivamente.
- Construcción de viviendas para trasladar a los pobladores de asentamientos.
- Limpieza total de los arroyos Miguelete y Pantanoso.
- Presentar un proyecto para formar la "Policía Municipal", que colabore a preservar la seguridad de los montevideanos.
En concreto, deslastrarse de lo superfluo, para dedicarse a lo concreto.
