Placeres prohibidos

@|Dada la antigüedad que tiene la Biblia, hay algunas de sus doctrinas de las que el MPP entendió pertinente efectuar una revisión, entre ellas sus diez mandamientos, para lo que se reunió recientemente y elaboró una concienzuda proclama, de la que tuvimos la exclusividad y que deseamos compartir con ustedes:



1. Para no entrar en controversias con los diferentes estamentos religiosos, se resolvió mantener los diez mandamientos tal como están establecidos, pero dando la libertad a los afiliados de saltearse alguno que otro, siempre y cuando se contribuya puntualmente con la regulación dictada en los nuevos mandamientos.



Mandamiento N° 11- De tus ingresos, los de tu mujer, de tu hijo, tu hija, tu siervo, tu criada, tu bestia, tu extranjero que está dentro de tus puertas (nótese el cuidado en expresarse con similares palabras a las del viejo documento), verterás en las arcas del partido el porcentaje que se establezca oportunamente (antes denominado diezmo).



Mandamiento N° 12- Los: “No matarás, No cometerás adulterio, No hurtarás, No dirás falso testimonio contra tu prójimo”, podrán saltearse bajo la condición de no hacerlo todos de golpe y siempre que sea posible con autorización del partido y en defensa de sus supremos ideales.



Mandamiento N° 13- Chitón sobre los “negocios” con Venezuela. Recordad siempre que se efectuaron contemplando los intereses de nuestras respectivas patrias, que las intermediaciones fueron siempre de privados – Sin ninguna implicancia de los gobernantes – que sólo dieron órdenes a los burócratas de turno para que las ejecutaran y siempre cuidando que las disponibilidades resultantes fueran a las arcas del partido y asegurar así que el “socialismo siglo XXI y el “progresismo” se mantuvieran en el poder.



Mandamiento N° 14- Nunca te pongas delante de un tanque, tanqueta o similar que sea conducido por un representante del “socialismo siglo XXI o del progresismo”, como ya sucediera en la plaza de Tiananmen (Puerta de la Paz Celestial) de 1989, Primavera de Praga de 1968, o la Revolución húngara de 1956, o más recientemente por las milicias de Venezuela.



Mandamiento N° 15- Si los Placeres te comprometen, haz como que te privas de ellos, pero sin que en realidad lo hagas...