Placeres que dan placer

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|En un comunicado oficial del MPP, sector al que el ex diputado Daniel Placeres pertenece, se expresa respecto al proceder de esta persona de la siguiente forma: “Placeres ha tenido como Sur la firme convicción de que su tarea es trabajar por un Uruguay productivo y solidario”.



Un par de comentarios respecto a este comunicado.



El primero refiere a que el MPP respalda un delito de conjunción de interés personal y público. No entraré en este delito consagrado por la Constitución y cuya pena es importante y trascendente, tanto como que el imputado ha renunciado a su banca en Diputados.



El segundo, es el que me ocupa mayormente.



Decimos que “tenemos un Norte” porque allí apunta la brújula, y la brújula apunta al Norte por el campo magnético que existe cercano a ese polo. Porque el “Norte” es por lo tanto un tema físico y geológico, nada que ver con Imperios ni Política.



Frases baratas lo de estar orientado por el Sur... o a lo mejor es correcto, porque los que se orientan por el Sur seguramente estén “desnorteados” y confundidos respecto de los que se orientan con brújula y con un Norte claro.



Tal vez podamos decir que los del MPP estén “desureados”.



La Justicia, justifica.



Los Placeres, dan placer.