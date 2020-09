El Pit y los paros (I)

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|El Pit Cnt no sale de su burbuja.



Con una dirigencia cada vez más opaca, más político partidaria; con un libreto añejo y caduco que vela por intereses propios y no generales, realizaron un paro general penoso, destructivo y totalmente fuera de contexto frente a la difícil realidad mundial y la buena realidad uruguaya.



En estos momentos, el Pit Cnt en vez de enfrentar al gobierno debería estar agradecido con el mismo, por cómo se está sobrellevando esta crisis.



Porque no han paralizado al país, porque van incorporando actividades con responsabilidad. Porque no descuidan la salud de todos, porque se busca generar empleo y por tantas cosas mas.



Hay dificultades es cierto, pero mientras de un lado se trata de solucionar, del otro se trata de destruir.



El Pit debería apoyar, aportar, ayudar a seguir recuperándonos.



Pero... sus mezquinos intereses políticos pueden más que el raciocinio y que el país mismo. Ellos manipulan al trabajador, están para destruir, para pedir lo imposible, para poner palos al gobierno que no es de su partido y que le vaya mal.



Trabajadores: no es época de regalar salarios. Basta de sindicatos político partidarios. Debe haber cambio de directiva y de rumbo urgente. El país nos precisa a todos trabajando juntos.