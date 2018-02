@|Partimos de la base de la buena intención de los representantes de la clase trabajadora e imaginamos su intención de defensa del trabajo como generador de actividad laboral para sus asociados a lo largo y ancho de todo el país.



Su tarea de importancia, si es bien ejecutada, debe además de lograr el bienestar del trabajador, defender la fuente laboral, porque sin eso no hay trabajo.



Respecto a las funciones, sobremanera en las empresas del Estado; creo sería factible mediante la tarea ejercida por sus asociados (trabajadores) ante incompetencias manifiestas o actos de corrupción, solicitaran audiencias a vuestra organización para expresar los hechos que interpretan ilicitudes. Para que el Pit Cnt los analice y discierna la posibilidad de denuncia ante la Justicia que podría ser de gran utilidad para trabajadores de todas las áreas, aún prescinde del Estado, ya que la financiación de los déficit , lo enjuga la sociedad en su totalidad y no están exentos los trabajadores de todo el país.



Si esto tuviera andamiento no se repetirían las pérdidas monstruosas de miles de millones de dólares que ha tenido la República en los últimos gobiernos.



Espero sepan valorar el planteo e instrumentar dentro de la ley, sin excepciones de partidos políticos de ninguna especie y a favor del trabajo, trabajadores y pueblo en general.



Agradezco el petitorio sea simplemente valorado.