El Pit Cnt y su cinismo

1° de Mayo



@|En el acto del 1° de Mayo, en el Día de los Trabajadores, hizo su alocución en segundo lugar el dirigente de UTE, Gonzalo Castelgrande, el cual preguntó cuándo se iban a bajar las tarifas del ente en donde trabaja. Textualmente dijo que el país “perdió una oportunidad histórica” con el cambio de matriz energética, y pidió bajar la tarifa de electricidad. “¿Cuándo se va bajar la tarifa eléctrica? Están todas las condiciones prontas. Exhortamos a las autoridades presentes a dejar de subsidiar a los grandes empresarios, que pagan dos mangos, mientras la gente sigue pagando y les pesa hasta el 20% de su salario”.



Cuando en enero de este año se supo lo que iban a subir las tarifas de UTE, escribí un artículo en esta sección. Antes de realizar ese artículo consulté al Pit Cnt qué pensaban hacer con respecto a este tarifazo. La telefonista que me atendió de dicha Central Sindical respondió: ¿qué tarifazo? Y me preguntó si yo estaba a afiliado a ellos, le respondí que no, que era jubilado, entonces ella me dijo, si tiene algún reclamo plantéelo en dicho gremio.

En su momento, el gremio de UTE había manifestado que era posible bajar las tarifas de los usuarios, y también planteó que el dueño de la ex Fripur quedó con una gran deuda con el ente, y que ahora a pesar de su deuda pasada, le vendía ahora energía eólica generados por sus molinos de viento.

Uno conjetura que el aumento de tarifas es para compensar sobre todo la gran deuda generada en Ancap.



Así que hoy el Pit Cnt después de 5 meses de la suba de tarifas, se acuerda de los trabajadores, a los cuales les representa un gran porcentaje tener que abonar dichas facturas.



Todo lo que hace la Central Sindical es demagogia.