¿Foco Palooza?



@| El Frente Amplio festejó sus 47 años de vida con un importante acto en Piriápolis. No importa tanto cuántos fueron sino que dijeron y fue demasiado lo que quisieron aclarar que todo terminó siendo tan oscuro como la noche.



Los gobiernos de izquierda de Latinoamérica (los de Maduro, Morales, Lula, Cristina, Bachelet, Correa) se sienten perseguidos. Siempre que las cosas no le salen como pretenden, acusan de desestabilización, peligro de las instituciones e intentos conspirativos para derrocarlos. Todos estos países han basado su política en el asistencialismo social, la división de la sociedad entre malos y buenos, el populismo, la soberbia y hacer oídos sordos a los reclamos de los partidos de la oposición.



Volviendo a nuestro país, cada vez que a la fuerza política que nos gobierna se le acusa de divagues ideológicos perimidos, de despilfarro, de pésima administración, de corrupción, de soberbia y de varias cosas más, surgen los “cucos” de la desestabilización y el peligro para la democracia. No terminan de entender que desde 1985 hasta la fecha, todos los uruguayos (no se dice uruguayos y uruguayas) hemos construido una democracia fuerte y libre de movimientos desestabilizadores. No es correcto arengar con la presencia de fantasmas que no existen, salvo que el mismo FA vea como un “fantasma” la pérdida del poder que hoy tiene y está en serio riesgo su continuidad en un cuarto mandato, como presagió Miranda. El presidente del FA dijo que hay signos de desestabilización hacia los gobiernos de izquierda, en realidad lo que hay es un desgaste y fracaso de los gobiernos de izquierda que no ven otra forma de gobernar que no sea con asistencialismo social y permeabilidad sindical. Le damos plata eternamente a los más necesitados y permitimos el gobierno de los sindicalistas en sectores muy importantes como son la educación y la salud.

Dos graves errores en el discurso de Miranda fueron “convocar a la oposición a presentar propuestas alternativas a las del gobierno para discutirlas” y “no tolerar los desvíos éticos y sancionar a los corruptos sin concesiones”. Todos los partidos de la oposición han presentado agenda y el ejecutivo los desestimó amparado en su soberbia de pompitas de jabón; no hubo una sanción a los actos corruptos de Sendic por parte de la fuerza política luego de su renuncia, como tampoco hubo ni habrá sanción a los actos enajenados de José Mujica durante su administración (Pluna y Alas U es un pequeño ejemplo). Donde sí acertó fue en reconocer la propia soberbia, pero dudo que cambien si partimos de la base que en los tres discursos escuchados esa noche, abunda la misma. Nadie gobernó Maldonado como el Frente Amplio, según Hernández, pero parece que el pueblo fernandino no opina igual y decidió democráticamente cambiar. Para Miranda la visión del FA es que en la sociedad nadie es más que nadie (es cierto) pero tras cartón divide al pueblo entre la derecha y los demás, entre los facilistas y los demás. Esos comentarios no integran a nadie, por el contrario dividen, y parecería que es el camino que busca la izquierda pues fue lo hecho por Vázquez inmediatamente luego del acto de los autoconvocados. Vamos a atender sector por sector ya que todos son diferentes; viejo como el agujero del mate “divide para reinar”.



Como conclusión nos queda que no habrá cambios importantes, no hay agenda productiva, no hay seguridad, no hay educación, no hay vivienda… hay más y más de lo mismo.