@|En la vida diaria, como retrotrayéndonos a la conquista del Oeste Americano, prima un dicho que marcó una época y no admite discusión: “Los pioneros reciben las flechas y los colonos reciben las tierras”.



Trasladada esta frase a la realidad actual podemos observar (no entender) que si un gobierno encara una tarea civilizadora (aunque imprescindible) parece ardua de emprender en el ambiente político actual en nuestro país, pues se sentirá como pionero del Far West.



La oposición izquierdista uruguaya enardecida en su rebeldía ante propuestas gubernamentales (largamente encajonadas) que hoy el gobierno de coalición promete emprender, comienza su desubicada resistencia con una lluvia de flechas; desconociendo el promisorio futuro y los beneficios que quedarán para las generaciones venideras que disfrutarán de las conquistas que logre este gobierno.



O dicho en otros términos, las obras que se inicien en este período serán inauguradas y tendrán el corte de cinta por otros actores políticos.



3 grandes temas de vital importancia para el futuro que nos suceda han sido encarados por este gobierno de coalición como vitales y prometen ser estudiados y discutidos sin dilación durante este período: la Reforma de la Seguridad Social, la nueva planta de OSE y el TLC con China.



Y de todos lados llueven flechas de una izquierda político - sindical, aunada en su rencor por su pérdida del poder político.



Aquellos salvajes del Far West defendían sus tierras y su forma de vida tradicional.



Estos opositores de ahora, pensantes, con otra cultura y formación, apoyados en una ideología clasista y conservadora, analizan fríamente, elucubran y llevan a cabo un plan de desestabilización, con el inocultable fin de volver al poder para manejar a su albedrío otra vez, amiguismo, nepotismo, populismo, demagogia y corrupción. Sin importar a quién le caen las flechas ni cuánto podría beneficiar el futuro de todos los habitantes del Uruguay.



La “Conquista del Oeste” se logró con vencedores y vencidos y las flechas no alcanzaron para frenarla.



La situación actual es radicalmente distinta, acá no habrá más que vencedores; los pioneros que enfrentan con responsabilidad ciudadana su rol como gobierno y la oposición y la ciudadanía que recibirán los indiscutibles beneficios.



Y el pueblo recordará quienes tiraban las flechas...