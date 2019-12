¿Dónde está el piloto?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@| Hasta el último domingo de noviembre, el piloto del FA era Daniel Martínez. No se lo veía con mucho respaldo, pero al menos era el que daba la cara en la TV, radio y actos políticos. Desde octubre a noviembre, el FA tenía que remontar una diferencia que parecía indescontable, pero el milagro, casi se dio. La diferencia fueron apenas 20.000 votos (asistencia a un partido de fútbol de importancia mediocre) que debieron haber votado a Martínez en vez de Lacalle Pou. ¿Por qué se dio ese sprint final? ¿Qué razones hubo para que lo impensable casi suceda?



La gente del Frente ya está buscando con sus clásicos pensamientos y elucubraciones, causas y culpables. Mi modesta opinión es que muchos miles de uruguayos, frente al cara o cruz del balotaje, se han volcado hacia lo malo conocido que a lo bueno por conocer y casi provocan un maracanazo que hubiera sido muy grave para Uruguay.



Lo cierto es que en el FA todos opinan, todos filosofan y juegan con la pelota para los costados, en un tuya-mía intrascendente, clásica de la izquierda que se ahoga en sus propias contradicciones, inoperancia y sus mil voces discordantes.



Por el otro lado, se asoma y agranda, alguien que tiene una voluntad de hacer bien las cosas, me refiero al futuro Presidente, rodeado de gente que parece expeditiva y sin muchas contradicciones entre ellos. La Coalición Multicolor, une filosofías y acciones muy concretas en áreas que piden a grito orden y eficacia.



¡Qué paradoja!



La mitad de un país apoyó a Daniel Martínez para que fuera Presidente en un contexto de una colectividad que dice ser unida y lo único que le queda en común son retazos de una bandera roja, azul y blanca y que sus líderes corren todos para lugares diferentes.



La otra mitad, una coalición de 5 partidos parece tener una hoja de ruta y personas con similares filosofías. Uruguay tendrá un Presidente visible, activo, ocupado y bien rodeado.



El FA no termina de digerir la derrota y se pregunta: ¿dónde está el piloto?

Es que parecería que como es costumbre en el FA, la respuesta es que hay varios que meten mano al comando de la nave y una coalición, como una aeronave no puede funcionar sin una cabeza. Siempre se ha manejado a tires y aflojes donde todos opinan y nada resuelven.



La Coalición Multicolor está lista para despegar pues hay un piloto y una tripulación que se hace cargo.



¡Que todos tengamos un buen viaje!