¿Usted qué piensa?

@|¿Difiere según quién lo hace?



La historia política de Uruguay ha conseguido establecer la igualdad entre todos los ciudadanos nacidos en la patria sin diferenciación de ninguna especie.



La democracia histórica ha sido violentada por minúsculos grupos en la historia del país.



Es la excepción que uno de esos grupos antirrepublicanos y antidemócratas obtuvieran el poder de la nación. Y no hablamos del Frente Amplio en su totalidad, sino de los tupamaros, los cuadros más importantes representados en el MPP. Varios de sus representantes políticos en los últimos tiempos han establecido que la oposición es voluntarista, por sugerir que ante la dificultad que transita parte de la población con el tema vivienda presentan un proyecto que no posee el financiamiento necesario.



Mi planteo es a Sres. senadores y diputados frentistas en momento de toma de decisiones gubernativas tales como Alur, Alas U, regasificadora, puerto de aguas profundas, toma de empleados públicos (batiendo récord mundial), cooperativas varias y un número mucho más elevado de empresas que han sido a pérdida y absolutamente innecesario para perjuicio del buen funcionamiento de la economía y calidad de vida de los uruguayos. Voluntarismo en su máxima expresión adosado de clientelismo en todas sus facetas y por si algo faltaba nepotismo y corrupción.



Los fundamentos de defensa esgrimidos sobretodo por el MPP son tan frágiles e irrespetuosos que vergüenza ajena deberían sentir.



El Uruguay no conocía en su historia los términos voluntarismo, clientelismo, nepotismo, pero luego de los gobiernos del Frente Amplio se ha abierto un cauce, que a quienes desde su interna demuestren disconformidad se les amenaza como en los regímenes dictatoriales a su expulsión.



Me encantaría escuchar al ex presidente Mujica y a todos quienes hablan de voluntarismo de la oposición, sepan explicar con claridad todas las decisiones gubernativas voluntaristas, clientelares que han hundido al país sin ética ni moral. Esos dineros dilapidados y en volúmenes multimillonarios en dólares hubieran sido de gran utilidad para resolver proyectos como el presentado por el Sr. Rubio.