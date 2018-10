¿Piedra en el zapato?

Interna frentista



Realmente lo que está sucediendo en estos días dentro del FA es algo increíble. Estamos acercándonos al año electoral y dentro del oficialismo comienzan las preocupaciones, principalmente de cara a las elecciones y la captación de votantes.



El otrora licenciado, otrora exitoso empresario petrolero y otrora Vicepresidente de la República está generando un terremoto político luego de que hubo 3 (tres) Plenarios del FA motivados por el personaje en cuestión.



El primer Plenario se realizó en Marzo del 2016 luego de que la Investigadora de Ancap finalizara su trabajo y luego de que estallara el escándalo del título universitario que adornaba durante muchos años su nombre. En ese Plenario se resolvió felicitar y alabar al empresario petrolero al frente de Ancap luego de haber votado a fines del 2015 una recapitalización de unos 800 millones de dólares para que no bajara la cortina, por su brillante gestión fundiendo la empresa petrolera monopólica del Estado con precios del petróleo en picada y combustibles al alza. En esa oportunidad también lo felicitaron por el título de licenciado en genética humana obtenido con medallas de oro en Cuba, luego de que la actual Vicepresidente de la República confirmara que había visto el título, algo que desmintió más de un año más tarde en una nota y dentro del FA no ocurrió nada de que la actual número 2 del MPP le mintiera al órgano supremo de la coalición de izquierda.



El segundo Plenario fue convocado luego que se conociera el informe lapidario del Tribunal de Conducta Política del FA, en el cual constaba de que Sendic les había mentido permanentemente y que la actitud de Sendic al frente de Ancap tenía actos de apariencia delictiva y que se apartaba de un correcto accionar político-ético. La noche previa al plenario, Sendic todavía afirmaba que cumpliría el mandato para el cual el Pueblo lo había votado y que esperaba el fallo de la Justicia. Cuando apareció la mañana siguiente “sorprendió a todos” anunciando su renuncia a la vicepresidencia (seguramente luego de que Pepe Mujica hablara con él durante la noche diciéndole que si no renunciaba, corría riesgo de ser sancionado) y fue tan grande la sorpresa que “se olvidaron de sancionarlo”.



El tercer Plenario fue este año, hace unas semanas, donde el tema fue quitado de la agenda de manera misteriosa y no se trató.



Ahora se dieron cuenta de que el otrora licenciado, otrora exitoso empresario petrolero y otrora Vicepresidente de la República, Raúl Sendic, ya no es una piedra en el zapato, sino un cascote en el zapato y desde todas las tiendas están comenzando a pedir que se tome un período sabático luego de haber perdido (cuasi echado) a numerosas personalidades por no sancionar las faltas de ética dentro de los propios correligionarios, que no solo existe informes negativos del TCP, sino de la Jutep y de la Justicia (en primera instancia).



A Esteban Valenti lo criticaron y hasta hicieron que se fuera cuando denunciaba esto y ahora casi de todos los sectores (salvo el MPP y el PCU, que negocian conseguir una salida pacífica) piden el alejamiento de Sendic de las intenciones electorales.