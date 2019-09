Picadas en la rambla

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

*|Esta carta es con respecto a las ya reiteradas y nunca solucionadas picadas que se realizan en la rambla de Montevideo y en varios lugares de esta ciudad.



El pasado viernes 23 de agosto, a la hora 23:30 (aún temprano para ser viernes), pasaron dos autos a una velocidad inimaginable, a la altura de la rambla Mahatma Gandhi y la calle Tabaré (Punta Carretas). Uno era un auto rojo chico y el otro oscuro, quizás negro, más grande. Se escuchaba un ruido infernal. Estando la cámara a pocos metros, ¿esto no se registra?, ¿o acaso no quieren?, ¿o acaso somos los mismos estúpidos de siempre que caen en las redes de ustedes? (por cierto con las consiguientes multas).

Yo pregunto: ¿cuándo la IMM va a entender que estos asesinos pueden matar a sus hijos, nietos o cualquier otro familiar? ¿Cuándo van a aceptar que tienen que eliminarlas de una vez?



Cuando vi eso no lo podía creer; vivo cerca y sólo los escuchaba, pero vi dos autos rozándose entre ellos como en las películas.



¡Qué vergüenza la Intendencia que tenemos! Les dan más importancia a los de Adeom que a los ciudadanos honestos que nos matan con los impuestos, multas, etc.



Pero está clarísimo que no les importa nada; lo mismo pasa con los inspectores de tránsito que lo único que les interesa es cobrar para llenarse los bolsillos. ¿Cuándo los van a distribuir mejor para que estén en cada esquina y no veinte en una multando? Lo que es peor, están colaborando para que sea todo más caótico de lo que está. Mejor sería que no existieran; porque para lo que hacen...



¿Las motos no tienen multa? Caño de escape abierto y más...



Y después de todo esto tienen el descaro de hacer campaña política mintiendo como siempre. Lástima los jóvenes a los que les lavan el cerebro; acomodan a diestra y siniestra gracias a lo que nos sacan de los sueldos, jubilaciones, impuestos, etc. Porque si no acomodan... dónde estarían...



¡Por favor!