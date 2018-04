*| Esta carta es para ver si la Intendencia de Montevideo, que para cobrar multas a diestra y siniestra son mandados a hacer, con 10 inspectores en una esquina, y en otros lugares no existen. Nunca prestan atención a las picadas de motos y autos que a altas horas de la noche realizan en la Rambla de Punta Carretas.



¿Cuándo van a prohibir este tipo de atropellos con ruidos ensordecedores (igual que las motos durante el día)?



¿Hasta cuándo vamos a tener que soportar esta desidia cada vez peor?

Si fuera un reclamo de Adeom, por supuesto ya lo habrían solucionado.



Señores, todavía no se dieron cuenta que no sirven para gobierno, sea cual sea.



¡Despierten uruguayos, despierten!