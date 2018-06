Pésima gestión

@|Mal chiste en tres actos:

Acto 1- La IMM exhorta a los contribuyentes a no dejar muebles de gran porte en la vereda (no entraré esta vez en el tema de los muebles en la vereda vs. indigencia).

Acto 2 - Se realizan tres reclamos para que vengan a levantar un mueble (reclamos web). Detectamos al hacer el tercero (N° 53040818) que al indicar la dirección ponía por defecto un apartamento que no era el nuestro sin permitir modificarlo, así que al detallar lo que había para levantar hice la aclaración pertinente esperando el contacto para coordinar la hora de levante para poder recalcar el tema de la dirección.

Acto 3 - A más de dos semanas del primer reclamo, la IMM cerró los tres y jamás se comunicaron para dar una explicación.

Conclusión: lamentable gestión.