@|El proverbio chino “El pescado se pudre por la cabeza” de una gran sabiduría popular, explica claramente lo que le ha venido sucediendo a la sociedad uruguaya en su conjunto y al país en general, fruto de las decisiones desacertadas y de la falta de toma de decisiones oportunas por parte de gobernantes del Frente Amplio, durante estos tres períodos de gobierno.



A las organizaciones les pasa lo mismo que al pescado cuando se pudre, comienza por la cabeza y avanza de manera progresiva hasta la cola. La organización de gobierno será lo que sea su dirección, al igual que un país será lo que sean sus dirigentes. Por eso pienso que ambos son el referente que explica el conjunto y sus resultados.



Lo que suceda con la cabeza sucederá con el resto de la estructura, pues quienes dirigen el país deben tomar consciencia de lo que está sucediendo y no hacerse los distraídos a la hora de afrontar la realidad. O acaso no se dan cuenta de lo que nos ocurre a diario con la inseguridad, donde el incremento de la delincuencia, del crimen organizado y el narcotráfico han dejado cientos de familias enlutadas; de la falta de políticas públicas para el desarrollo de nuestros jóvenes, de nuestros trabajadores, del país en general, para competir en la coyuntura internacional, acompañada por la pérdida de la cultura del trabajo promovida por políticas clientelistas que llevan a nuestras familias a perder sus hábitos, recibiendo un dinero fácil que lo utilizan muchas veces para comprar drogas y bebidas alcohólicas.



O acaso no se dan cuenta de la siembra del odio, el desprestigio y de una guerra sin tregua en perjuicio de las instituciones militares, que a la hora que las papas queman ese personal militar siempre está pronto para acudir a salvaguardar la población, porque en estas inundaciones no vi a ningún gobernante del Ejecutivo Nacional en botas de goma ayudando a los compatriotas damnificados dando una señal solidaria y comprometida.

O acaso no se dan cuenta de la contracultura que han propiciado, el camino a la destrucción de nuestra identidad y de los valores morales; de la cruda división social, la desvalorización de la familia como base de nuestra sociedad; de la tergiversación de la historia a favor de quienes una vez intentaron tomar por las armas las instituciones democráticas.



O no quieren darse cuenta señores burgueses apoltronados en sus despachos, que la producción agrícola ganadera y lechera, es uno de los motores fundamentales de la economía y hacen oídos sordos a sus reclamos; y me pregunto entonces, por qué no toman medidas para que nuestro país no quede más hundido de lo que está. ¿Por qué surgen entonces movimientos nacionales como “Un Solo Uruguay” conocido como los Autoconvocados? Surgen porque es imposible afrontar económicamente la situación que vive la gente de los distintos sectores agropecuario, comercial e industrial, surgen de una triste realidad que vive el Uruguay y surgen como voceros del reclamo que piden a viva voz nuestros compatriotas, por su disconformidad con el gobierno.