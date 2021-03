Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Toda sociedad que se respete tiene un orden jurídico que afirme derechos, deberes, garantías y obligaciones de quienes la integren. La personería jurídica de las agrupaciones que viven en ella, aseguran justamente una sociedad democrática donde de verdad "nadies es más que nadies".



No se entiende pues que el Pit-Cnt no acepte cumplir cabalmente con esta definición.



Manejar dinero ajeno indica rendir cuentas, no sólo a los aportantes sino a la sociedad toda. Imaginemos que esos fondos se apliquen al tráfico de drogas o armas y comprenderemos la importancia de lo que se exige.



Y con esta consideración es imposible ceder dinero a quienes, por no tener personería, puedan evadir el control social al que todos estamos sometidos. Recordemos que en épocas no tan lejanas, estas cosas pasaron. Y como suponemos que nadie quiere repetirlas, aceptemos controles que den garantías a todos los ciudadanos.



Para finalizar, la verdadera integración y responsabilidad de cada uno, también aporta una mejor convivencia. No es lo mismo decir que tengo 400.000 afiliados, cuando solo puedo demostrar 220.000 cotizantes. ¿No le parece?