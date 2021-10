¿Perseguidos?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Algunos dirigentes sindicales acostumbrados al uso de licencias a las que no tenían derecho (y de esa manera no cumplían con sus obligaciones respecto a sus alumnos en primer caso y con el país que paga sus salarios, en el otro), dicen que las Autoridades de la Educación no los escuchan para intentar cambiar la calidad del servicio y su mejor rendimiento en beneficio de los alumnos y del país todo.



La realidad, sin embargo, elogia a dichas Autoridades que, al notar esas conductas reñidas con cualquier calidad docente, toman en sus capacidades la selección de quienes sí quieren la mejora de los resultados de la Educación, en beneficio de los alumnos y su futuro, en un mundo de cambios continuos y profundos ante un resultado trágicamente lamentable del actual estado de cosas en esa materia.



Esos dirigentes sólo se preocupan de sus aspiraciones políticas (hay un par de casos sumamente claros que disipan dudas en cuanto a esto en las elecciones del FA) y en ese afán, olvidan los reales temas educativos y se dedican a la defensa de privilegios que desaparecen en la LUC. ¿No le parece?