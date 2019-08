Perros sueltos en Maldonado

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|Desde este medio quiero poner en consideración de los propietarios y de la Intendencia, esta problemática que se está viviendo cada día y con mayor número de animales en nuestra ciudad.



El problema son los accidentes que se producen en primer lugar; en segundo lugar, la suciedad que tienen nuestras veredas por el acumulado de excrementos que se desparraman por todos lados, sobre todo en la zona céntrica.



Estos perros, en su mayoría tienen dueño, los sueltan a caminar y de paso hacen sus necesidades donde sea, sin hablar de los que van con sus dueños y se paran frente a su casa o la mía, hacen lo suyo y siguen como que aquí no pasó nada. Digo yo, los que no tenemos perros o los tienen en sus patios, ¿tienen que bancarse andar esquivando cuando salen o salir con enseres de limpieza a sacar lo que otros desubicados dejan? Me parece que no.



Pienso que llegó la hora que las autoridades tomen este tema como importante y si tiene que volver la perrera que vuelva, muchos se lo vamos a agradecer.