Otra perla

@| Soy jubilado y tengo la suerte de que me suban la jubilación un 8.32%. Pero el boleto de ómnibus me subió de 10 a13 pesos, un 30%. Sr. Martínez, ¿cómo cree Ud. que se puede absorber dicho excesivo y desmesurado aumento cuando Ud. que dice defendernos y que aumenta siempre un 10 % se despacha con un 30 %? Me pongo a temblar con el solo hecho de que Ud. suba a la presidencia de Uruguay, ahí, ¡tiranos temblad!