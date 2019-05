Periodismo amarillo 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@| Después de ver el triste programa de un canal de TV, del periodista Ignacio Álvarez, sentí lástima. Hacer un programa entero en tv y aún continuar al otro día en radio, tratando de desprestigiar al candidato a la presidencia por el partido Nacional Juan Sartori; siento que, o hay un odio personal, o hay alguien que le paga para perjudicarlo. ¿Porqué tanta saña? Lo trata como un empresario fracasado y de dudosa reputación. Y por otro lado le reconoce como un empresario exitoso, que ha ganado US$ 50.000.000 en la venta de una plantación. Ocupa gran parte de su tiempo hablando mal de su suegro, que es una persona multimillonaria y ha quién no tenía ni idea de que hacía, solo mostrando sus fastuosas propiedades, ¿y a quien le importa?



Que lamentable Sr. Álvarez, ¿que tiene que ver el Sr. Sartori con su suegro?, que triste papel el suyo, ya no sabe como lograr marketing, siempre tratando de desprestigiar a la gente. ¿Cómo es posible que su prensa amarilla logré tener espacios en medios de información, y peor aún alguien que malgaste su publicidad apoyando éste tipo de periodismo chatarra?

Una pena que se fomente el odio y resentimiento en la sociedad.