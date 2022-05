Perfilismo 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Un político electo o designado para ocupar un cargo público, tiene la obligación de responder a tal distinción ciudadana con trabajo. El resultado de su gestión actuará como referencia para su postulación para las próximas elecciones. Tan simple como eso.



En el panorama político nacional nadie podrá negar que existen hoy dos corrientes ideológicas, que se disputarán la supremacía en las elecciones de 2024. Una izquierda político-sindical y un actual gobierno de coalición de centro (con sesgos a la derecha), integrado por 5 partidos de los cuales visiblemente 3 de ellos acaparan los adherentes, sin por esto menospreciar el apoyo de los otros 2.



Aparentemente, quizás la izquierda opositora pueda llevar ventaja por cuanto dos figuras políticas sobresalen del conglomerado y podrían, en última instancia, integrar una fórmula conjunta: Cosse - Orsi o viceversa. Y para ello están trabajando sin disputarse el cetro y elogiando incluso acciones de su adversario.



En el gobierno de coalición las cosas no parecen estar tan claras y en una temprana etapa de su tarea de gobierno se enfrentan entre sí e internamente con apresurados perfilismos, cuando los tiempos sugieren paciente dedicación y cohesión.



El Partido Nacional que ganó la Presidencia no actúa como una unidad compacta y casi todos los días se filtran versiones de perfilismos que hacen dudar del resultado final de la negociación.



En el Partido Colorado causó molestias que el sector Ciudadanos presentase, tiempo atrás, por su cuenta, una propuesta al Presidente para bajar los precios al consumo; buscando un protagonismo que no parece tener mayor asidero para su partido, salvo que se decida y reaparezca esa figura diferente, con carisma y protagonismo que la política extraña y mucho bien le haría a su partido.



El sector del senador Manini, líder indiscutido de Cabildo Abierto, parece mantener una cohesión interna envidiable, pero es quien con más fuerza se perfila hacia un populismo de derecha; proponiendo permanentemente sin consensuar previamente con sus socios, lo cual sería mucho más constructivo para el mantenimiento de la coalición, entendiendo que la única forma de volver a conquistar la Presidencia es manteniéndose en forma visible y clara, “Como una Compacta Unidad”.



Quienes aparecen con un temprano perfilismo no ayudan ni se ayudan para ser los candidatos que la coalición necesitaría para un triunfo eleccionario. Sería mucho más positivo que dedicasen sus esfuerzos políticos a continuar apoyando al Presidente electo, que con su gestión, carisma e inteligencia sigue manteniendo una alta aprobación popular, principal sostén del gobierno de coalición.



Ya llegará el momento de las candidaturas. El actual Presidente habrá dejado la vara muy alta y quienes deseen ocupar su lugar deberán hacer muy bien los actuales deberes que la ciudadanía les ha encomendado si es que aspiran al sillón presidencial. Y si llegado el momento de las decisiones esa trascendente figura no se vislumbra, habrá que concretar un pensamiento que calladamente sobrevuela: “reelección presidencial”.