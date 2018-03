Perdonatutti de DGI con Primaria

@|Ayer las patentes, hoy la DGI perdona los padrones impagos de Primaria anteriores al 2012.



¿Qué mensaje están enviando?



Ya perdieron el rumbo. ¡Qué aliento para los giles que pagamos Primaria!

La verdad es que o sos corrupto o pariente de algún político o también un vivo que no pagas y esperas los perdonatutti. Sería interesante fueran de dominio público los que se benefician con el tema de las patentes y ahora Primaria.



Los nabos que siempre pagamos tenemos derecho a saber quiénes son los vivos de siempre. Transparencia en todos los niveles. Si Presidencia puede “escrachar” a un colono, ¿por qué no a estos “beneficiados”?



También sería bueno saber la opinión de Florit, que en definitiva es en teoría el receptor (Primaria) de los importes cobrados. ¿O no?