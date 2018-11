¡Perdón brasileños!

@|Las lamentables declaraciones de miembros del gobierno y “periodistas”, entre otros, sobre el resultado de las elecciones llevadas a cabo en Brasil, me parecen vergonzosas y lamentables. Un pueblo hermano no merece ser descalificado. Además, el Uruguay que en el pasado era considerado como la Suiza de América y respetado por su democracia y el respeto a las decisiones soberanas, no puede ni debe ver empañado su prestigio por infortunadas declaraciones de quienes circunstancialmente ejercen el gobierno.



Si un triste personaje dirigente gremial vocero de una corriente política perimida como es el comunismo, que tuvo dirigentes que fueron los mayores genocidas de la historia mundial como Stalin, Mao Tse Dong, Fidel Castro y Guevara, se adjudicó le representación del pueblo uruguayo defendiendo nada menos que a la dictadura de Maduro; yo creo que puedo asegurar que mi pedido de perdón también representa a una gran parte de los ciudadanos de nuestro país.



La democracia debe ser respetada siempre y las decisiones de un pueblo cuando vota son soberanas.



¿Qué hubiéramos sentido los uruguayos si en los últimos años miembros de un gobierno extranjero hubiera pretendido descalificar al pueblo uruguayo por haber elegido a un grupo de personas con antecedentes penales por robo, secuestro, tortura y sedición armada para dirigir nuestro gobierno?

Seguramente lo hubiéramos acusado de intervención en los asuntos internos de nuestro país y hubiera habido manifestaciones y protestas diplomáticas entre otras cosas.



El pueblo brasileño se pronunció y debe de ser respetado.



Una vez más, muchos sentimos vergüenza de las declaraciones de algunos miembros del gobierno nacional, así como de las inexplicables omisiones cuando no se critica a las dictaduras como las que sufre el pueblo venezolano.



La historia los juzgará.