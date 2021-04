Perdieron el Norte

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|El referéndum contra la LUC; el intento de interpelar a la Ministro de Economía, en el peor momento de la pandemia; el pedido de renuncia al Ministro de Salud Pública, por parte del diputado frenteamplista Felipe Carballo, y luego la pueril amenaza del Secretario político del FA, Rafael Michelini (quien al ver que no lograrían aplazar la fecha de presentación de las firmas, cual niño entrompado, auguró aglomeraciones); son algunas de las desquiciadas actitudes políticas del FA, en lo que va de este período de gobierno.



Al respecto, una ligera apreciación de la situación del FA, permite inferir que: la desesperación por ejercer “oposición” en un contexto en que el gobierno no ha dado motivos…; la impotencia y desazón que seguramente provoca haber perdido el poder absoluto que ostentaron muchos años; o la imperiosa necesidad de “dar una prueba de vida”, probablemente sean las causas de tanto desatino.



Pero analicemos el “dislate” del diputado Carballo, el mismo que en febrero intentó interpelar al Ministro Salinas, y no lo logró por falta de respaldo de su propio partido...



Ahora, al representante se le cae una idea política y se despacha en twitter con liviandades, tales como: “Salinas debe renunciar…”; “Su incapacidad de mando es notoria…”; y “Su gestión es un gran descontrol…”.



El diputado parece desconocer el pedigrí del Dr. Salinas, o lo que es peor, lo conoce e igualmente opera con el perverso fin de agraviar al destinatario, hostilizar al gobierno y desmoralizar a la población.



Sepa diputado, que el Ministro Salinas es graduado en la “Udelar” como Doctor en Medicina y especializado en Neurología. En el dominio de la administración, obtuvo una Maestría en Dirección de Empresas de Salud. Y en su faz política, en más de una oportunidad integró la Asamblea del Claustro de la Facultad de Medicina, en representación del Orden de Egresados. Asimismo, integró los Cuadros de Sanidad de las FF.AA, atesorando los conocimientos y experiencia que el servicio aporta. Sabe de gerenciamiento de recursos humanos y logísticos; del proceso de toma de decisión y del manejo de situaciones de crisis.



Por otra parte, la “encuesta anual de evaluación y perspectivas empresariales” realizada por el semanario Búsqueda valorando la labor de los ministros, lo ubicó en el primer lugar. Y las encuestas de opinión pública, le otorgan al Doctor Salinas, elevados índices de popularidad.



Pero, por si le quedaban dudas diputado Carballo, sus inconsistentes acusaciones se dan de frente con los conceptos que, sobre el Ministro en cuestión, expresaran públicamente sus colegas: “… Salinas es un excelente ministro…”, manifestó el Director del Instituto Pasteur, Carlos Batthyány; afirmación que ratificara el Doctor Gregorio Iraola, Director del Laboratorio de Genómica Microbiana del Instituto Pasteur. Por su parte, el virólogo Gonzalo Moratorio agregó: “Salinas demostró una enorme capacidad de diálogo, de trabajo y empatía".



Se dará cuenta que estas acreditadas opiniones reafirman del prestigio profesional, y del aprecio que le tienen sus compañeros de ruta…



Entonces, ¿a quién pretende usted agraviar? ¿Al profesional, cuya formación habla de sus destacadas capacidades y aptitudes técnicas. ¿Al líder, a quien sus colegas – en reiteradas oportunidades – han confiado en él para que los represente en la Asamblea del Claustro de la Facultad de Medicina? O quizás al Ministro, cuya relevante imagen no deja dudas sobre la excelsitud con que está dirigiendo esta crisis sanitaria.