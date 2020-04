Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Los principales dirigentes del FA perdieron algo más que las elecciones, perdieron la capacidad de leer y escuchar.



A pesar de lo contundente que es el Presidente de la República en cada una de sus conferencias de prensa desde la Torre Ejecutiva, salen a cuestionar todo, por el solo hecho de oponerse.



En estos días, se les entregó el proyecto definitivo de la Ley de Urgente Consideración a todos los partidos políticos, y por tanto al FA también, con el fin de que lo conocieran ampliamente.



Cuando se informó a la población de esta noticia y se divulgó del Proyecto Definitivo de dicha ley, se aprovechó para aclarar que el propósito de su entrega anticipada era su oportuno conocimiento por todos, dirigentes políticos, parlamentarios, organizaciones sociales, sindicatos y ciudadanía en general.



Se puntualizó que su envío para su consideración, sería en otro momento más oportuno, entonces sí ingresaría formalmente al Parlamento para el trámite parlamentario del mismo, para ser tratado como tal, cumpliéndose todos pasos reglamentarios pertinentes y los plazos constitucionales establecidos.



Ahora salieron furiosos, ciegos y sordos por la derrota electoral que no esperaban, a poner palos en la rueda, a poner piedras en el camino, a sumar más dificultades de las que dejaron, hoy agravadas por este tsunami que podría arrasarlo todo.



Hablan que esta actitud por parte del Ejecutivo ataca a la democracia.



¿Es que no han entendido que su puesta en conocimiento no tiene pretensión de ser votada y aprobada?, asunto éste que quedará para cuando formalmente se haga su envío al Parlamento con todas las formalidades.



Pensar que esta gente gobernó el país por quince años. Y tuvieron la intención de gobernarlo cinco años más.



Y la gran pregunta: ¿habrían sabido manejar la pandemia con prudencia, en lo sanitario y en lo social, como lo está habiendo el gobierno del Dr. Lacalle Pou?