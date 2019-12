Pérdidas y ganancias

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Siempre que uno gana, otro pierde. O empata, si puede.



Llama la atención la incapacidad de algunos actores políticos de intentar disfrazar la realidad. Tal vez la abundancia de carnavaleros en filas los confunda. Tal vez el viejo dicho "aunque la mona se vista de seda mona se queda", no sea capaz de enfrentar al otro "como te digo una cosa te digo la otra".



Las "victorias políticas" más se parecen, con todo, a derrotas categóricas. El "margen de error" o lo que es lo mismo creer en cambios de tendencia en una elección terminada, no es un ejercicio de inteligencia. Más parece la imposibilidad de ver y transmitir la verdad de los hechos. Lo que es grave para quien pretenda dirigir una colectividad porque la puede llevar aun a peores resultados.



"El dulce pica los dientes", nos decían de chicos para hacernos lavar los dientes de forma amable. Y es verdad que se logran mejores cosas por las buenas que por la fuerza de los hechos. Por lo tanto, el que perdió perdió y el que dice que el otro fue el que no ganó, lo que dice en realidad es que la verdad lo supera y no es capaz de aceptarla. Cosa que reitera su conducta de los 60 y 70 cuando hacía y decía las mismas "verdades".



"La cruda verdad" es título de un film de reciente vigencia en canales de cable. Graciosa. De a ratos agresiva. Sería buena cosa que estos actores gastaran parte de su tiempo en verla. Tal vez sacarían algún provecho presente y futuro. ¿Lo harán?