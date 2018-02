Pérdida de identidad

De bueyes perdidos



@| No me lo contaron. Yo mismo lo escuché en una entrevista a la senadora Lucía Topolansky, en una importante radio, hace unos días. Preguntada sobre la posición del gobierno frenteamplista acerca de las protestas del agro, Lucía se mostró mucho mas preocupada por los pesados arrendamientos cobrados a los productores por los grandes capitalistas terratenientes, que por los “insignificantes” impuestos cobrados por el gobierno progresista a través de tasas, contribuciones, impuestos directos e indirectos, tarifas de combustibles, de energía, etc., tributos que no parecen ser para la senadora una parte fundamental del problema. Por mi parte, creo que si la infraestructura agraria que el gobierno proporciona al campo está en relación directa con los impuestos, seguro que éstos últimos deben ser en efecto, miserables.



Pero, y esto es a lo que quiero referirme, la senadora manifestó que no por ello el agro deja de ser importante para el gobierno y el país : por algo hay “una vaca” en el escudo nacional representando nuestra riqueza agropecuaria .



En la entrevista se produjo un breve silencio, quizás ante la sorpresa de los entrevistadores, que seguramente no recordaban haber jamás visto ubres en nuestro escudo. “O bueno, un toro” , se corrigió de inmediato Lucía, acotando “es que ahora mismo no recuerdo el género!”. Piadosamente, la entrevista siguió adelante con otros temas.



Senadora: lo que nuestro escudo tiene, como símbolo de la abundancia que debería reinar en Uruguay es un buey. La diferencia entre un toro y un buey es bastante obvia, y si bien el actual gobierno ha dado sobradas muestras de su desconocimiento sobre los temas del agro, supongo que la senadora la conoce. En todo caso, los bueyes, seguro que la conocen.



El problema de la senadora sin duda arranca en la necesidad de tener un discurso políticamente correcto en todo lo referido a temas de género. Si el diseño del escudo nacional estuviera a cargo de la Intendencia de Montevideo, el escudo debería ser mas inclusivo, como el Carnaval: de vez en tanto una yegua debería sustituir al caballo como símbolo de libertad. ¿ Acaso las yeguas no son tan libres como los padrillos? Desconozco si hay o no vacas “trans”, o toros gay, (no tengo vinculación ninguna con el agro), pero todo debería ser aceptado en un escudo nacional inclusivo. Les dejo la idea, señores de la IMM, porque veo que no se han percatado aún de las intolerancias de género de nuestro escudo. Bueyes y bueyas, así debe ser.

Pero sinceramente creo que quizás el problema de Lucía en identificar el animal símbolo de nuestra riqueza y abundancia, sea simplemente el lamentable olvido en que el gobierno frenteamplista a puesto a nuestro escudo nacional. Quizás porque le recuerda aún a las Fuerzas Armadas, o sabe uno por qué motivo, pero lo cierto es que desde que el Dr. Tabaré Vázquez asumió su primera presidencia, lo único que vemos habitualmente es un medio sol, bastante esquemático, como logo que sustituye al escudo nacional, detrás del orador de turno. El escudo nacional ha caído en el olvido y en el desuso. Esperemos que no por ello sigan el mismo camino la justicia, la fuerza, la libertad y por supuesto, nuestros novillos, es decir nuestra riqueza y abundancia.