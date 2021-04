Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Ésta es la cuestión.



Si los ciudadanos hubiéramos continuado con la conducta como lo hicimos hasta julio del año pasado, hoy, con las vacunas en el país, estaríamos a un brazo de la puerta de salida.



Pero no, lamentablemente la historia fue diferente.



Cientos o miles de uruguayos entendieron que las conmemoraciones no se podían postergar y los reclamos, por el motivo que fuera, merecían manifestarse; y después le agregamos un montón de fiestas, reuniones y tamborileadas totalmente sin protocolos.



No podían “perder” un año y nada los privó de hacer lo que querían y no es casual tanta casualidad, por esto hoy, todos debemos soportar esta horrible situación.



El Sr. Radi dijo en un programa televisivo, y el gobierno lo adoptó, la sugerencia de “blindar abril”, y yo creo que no es suficiente. A mi entender deberíamos blindar lo que resta del año.



Entonces, la pregunta vuelve a ser, ¿qué queremos como ciudadanos, perder un año o perder la vida?