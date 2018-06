Las peras y los olmos

@|Ayer de mañana (domingo) tuve que ir de Maldonado a Montevideo y luego, a eso de las tres o las cuatro de la tarde volviendo por la Interbalnearia me llamó la atención lo que vi durante casi todo el trayecto dentro del departamento de Canelones.



Cada tantos metros había grupos de personas en el cantero central. Ningún grupo alcanzaba al número de cien participantes… pero había decenas de grupos y teniendo en cuenta lo que ocurría en otras rutas podemos fácilmente deducir que varios miles de personas tomaron la misma decisión y actuaron igual.



La razón de estas reuniones: manifestar respetuosamente su discrepancia y su indignación por la forma en la que las autoridades desatienden la seguridad del pueblo además de otras reclamaciones.



Habrá quien cometa el craso error de decir que estas manifestaciones están organizadas políticamente por la oposición y digo error porque no vi ni una sola bandera colorada, blanca, multicolor, verde ni ningún cartel con menciones partidarias: solo banderas uruguayas.



Estos respetuosos manifestantes contaban con su derecho y con el mejor de los argumentos para su demostración… la realidad diaria de la pérdida de vidas y bienes, de agresiones de todo tipo, conocidas muchas y otras también reales aunque desconocidas porque los damnificados no las denunciaron por considerarlo no solamente inútil en cuanto a resultados sino hasta perjudicial en cuanto a molestias, pérdida de tiempo y por qué no, hasta amenazas o eventuales represalias.



La pregunta que surge inmediatamente es si los integrantes del Poder Ejecutivo (Presidente y sus Ministros), del Poder Legislativo (Senadores y Diputados) y del Poder Judicial (Suprema Corte, Jueces y también Fiscales) ven o no ven estas manifestaciones y si interpretan el sentir y las razones que las provocan.



¿O será pedirle peras a todos esos olmos?