Es sólo un pequeño detalle pero...

@|“Eficiencia” y “productividad” son conceptos abstractos que no existen en la lógica de algunos sindicatos estatales.



La seguridad laboral, la falta de competencia sumado a la posibilidad de trabajar a pérdida en forma casi permanente, les resta todo sentido.



Y esto queda muy claro en Fancap.



Nos han vendido el relato de que Ancap es nuestra, pero la realidad es que lo único “nuestro” son las deudas que genera, que no son pocas.



¿Recuerdan la multimillonaria capitalización en dólares que tuvimos que asumir todos los uruguayos, para que “nuestra” Ancap pudiera seguir funcionando?; y ¿tienen presente los millones que “invertimos en pérdidas” todos los años para fabricar portland?



Se podría escribir un libro sobre estos y más casos, sin embargo, me voy a centrar en lo que sería un “cambio chico” para la empresa, pero que deja en evidencia, una vez más, el absurdo e ilógico concepto de este sindicato.



Ante la decisión empresarial de no seguir abasteciendo directamente combustibles a los aeropuertos, lo cual nos genera una pérdida anual de 700.000 dólares por cada una, el Sr. Rodríguez, como presidente de este sindicato, sale en forma furibunda y anuncia en todos los medios un llamado a la lucha, a la resistencia e incluso amenaza con hacer una ocupación (lo cual hoy debería ser considerado una “apología a la violencia” porque es ilegal), aduciendo como único argumento que es por la defensa de “nuestra” empresa.



Hay que aclarar que las cuatro personas involucradas en esta tarea no perderían sus trabajos, tampoco Ancap dejaría de vender el combustible. O sea, todo esto sólo por mantener un cartel en el aeropuerto.



Con qué liviandad y egoísmo estos sindicatos respetan nuestros aportes porque, si bien el monto es un “cambio chico” como mencioné, bien podría servir, por ejemplo, para hacer viviendas que sacaran al menos a diez familias de un asentamiento; sólo por mencionar un uso más adecuado que “quemarlo” por nada.



Es hora de que los trabajadores recapaciten y no permitan ser manipulados por estos pseudo sindicatos, que no son otra cosa que serviles funcionales a la ideología de la izquierda uruguaya.