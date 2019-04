Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes







@|Creo que en Uruguay nadie tiene dudas que éste es el peor momento que está pasando el Frente Amplio desde que es gobierno.



Hay una falta de responsabilidad, autoridad, todos quieren adornar, maquillar, pero la realidad es la que dijo Gavazzo, la Justicia lo tiene que llamar urgente y los familiares de desaparecidos presionar más que nunca; creemos ver la puntita de donde estaba el freno.



Si estuviera Fernández Huidobro esto no hubiera pasado. Y otra cosa que llama la atención es el todólogo que todo lo sabe, acá no aparece. ¿No es extraño que Mujica que opina hasta de un juego de truco en Minas de Corrales, acá desaparezca?



La gran responsabilidad es de nuestro Presidente, el Secretario Toma y el Ministro.



Una cosa es evidente, queda muy claro quiénes dictaron el pacto de silencio.



Ahora sí los familiares de los desaparecidos deben presionar.



¿Cómo se le pasó este tema tan importante, fundamental? Un asunto de Estado se le pasó tan rápido y Usted firmó como si fuera la Carta a los Reyes Magos. La biología no perdona. Lo suyo a esta altura es muy triste. Puede culpar, sacar, desterrar, meter preso a decenas, pero la responsabilidad mayor en este asunto tan sensible es suya Señor Vázquez. Yo no puedo culpar a mi nietita que iba de mi mano, si se me escapa y cruza la Interbalnearia sola, un domingo a las 18 hs.



Por el bien de la República Oriental del Uruguay y para que se aplaque este momento enrarecido que estamos viviendo, soluciones y aclaraciones urgentes, caiga quien caiga y por favor, madurez, calma y espíritu democrático republicano de todos los partidos, no intenten ganar 3 votitos con el grave problema que estamos viviendo.