@|Los que hablan en contra de las pensiones reparatorias para los funcionarios públicos destituidos por la dictadura y para los ex presos políticos, olvidan que Uruguay hoy es un país serio y adherido a organismos internacionales como ONU, que establece reparaciones a las Víctimas del Terrorismo de Estado que hubo en Uruguay. También olvidan que la violencia estaba en Uruguay desde la década del 60 y esa violencia represiva surgió desde la Derecha. Ejemplo: cuando el Che Guevara vino al Paraninfo de la Universidad, hubo una revuelta donde mataron a un Profesor militante de Izquierda. Más adelante mataron a un ciudadano inglés para culpar a Raúl Sendic por su lucha a favor de los explotados cañeros de Artigas; ahí no había guerrilla. Tampoco cuando había escuadrones de la muerte para matar izquierdistas había guerrilla. La JUP también ejercía violencia armada en liceos y clubes comunistas; la CIA asesoraba desde la Jefatura de Montevideo como desatar violencia a militantes de izquierda. Uno de sus representantes fue Dan Mitrioni, que después fue ejecutado por los Tupamaros.



En las elecciones de 1971, hicieron votar a muertos robándole la elección a Wilson Ferreira. La izquierda provocaba revueltas sindicales y estudiantiles luchando por salarios dignos y derechos para obreros y estudiantes, pero la violencia armada fue posterior a la violencia armada de la Derecha.

De todas esas luchas hoy tenemos un país más maduro, sin fraudes electorales y respetando el Estado de Derecho.



Les recuerdo que a los militares procesados se les sigue pagando las jubilaciones, lo cual lamento, como lamento que el asesino del Dr. Vladimir Roslik no haya sido procesado. Pero me alegro del país que hoy tenemos y del que vamos a tener después de la pandemia.