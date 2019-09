Pensiones o "cuchas"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Esta vez quiero referirme a la mafia de las pensiones en Montevideo.

Digo mafia, ya que otro adjetivo no puede darse a quienes se aprovechan de la necesidad ajena para enriquecerse, ilegalmente por supuesto.



Comencemos por el principio. La Intendencia de Montevideo es la principal responsable de la existencia de estos verdaderos "antros", sucios y faltos de todo confort, con paredes descascaradas, cocinas y baños sucios, muebles rotos, faltos de las más mínimas condiciones de higiene. Y, absolutamente ilegales, ya que no poseen habilitación ninguna. Dando recibos truchos, sin ningún aporte impositivo, obvio.



Estas inescrupulosas personas, dueños de estas pseudo pensiones, cobran lo mismo que uno pagaría por un apartamento o casa completa, ya que tienen la caradurez de cobrar luz y gas aparte. Y la Intendencia mira para otro lado sin tomar cartas en el asunto... sin importarle el triste destino de cientos de personas, no perros, que tienen que ir a vivir a estos lugares vergonzosos.



Estas auténticas "cuchas", ya que no cabe otra forma de llamarlas, pululan por toda la ciudad. Sin control alguno, sin clausuras, ni multas. Sin castigo para los inescrupulosos que se aprovechan de la situación de miles de uruguayos y extranjeros que no pueden acceder a una vivienda digna por falta de garantía.



Espero que estas líneas sirvan para comenzar a tomar medidas contra estas pocilgas.



Entonces sí festejaremos. Como corresponde.