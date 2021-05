Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|En Uruguay existe un sistema previsional que le asegura a los ciudadanos recibir luego de un período de trabajo una retribución del Estado, proporcional a sus aportes, que se llama jubilación.



El Estado, asimismo, en casos excepcionales otorga pensiones graciables a descendientes económicamente necesitados de quien fuera funcionario o aquel que sin serlo, hubiese prestado servicios distinguidos al país.



Con esta introducción, voy a decir lo que me duele, molesta y enoja como ciudadano de bien, sobre beneficios y prebendas con que han premiados a determinados personajes, luego de haber actuado directa o indirectamente contra el Estado, sin prestar el mínimo servicio distinguido al país.



¿Trabajaron o realizaron acciones dignas de reconocimiento nacional, o atentaron contra las leyes, contra el Estado democrático provocando por su mesiánica ideología la asunción de un gobierno cívico-militar dictatorial?

El MLN, un grupo terrorista de escasos miembros activos y pocos miles de simpatizantes, influenciados por oníricas visiones importadas, fueron apresados o huyeron del país antes que la Justicia de las leyes, cayese sobre ellos… ¡Punto, el tema está terminado!



¿O acaso hubo motivos que justificasen la aparición del Movimiento Tupamaro? ¿Cuánto daño le provocaron al país, a la democracia o a la vida normal de la apabullante mayoría de los ciudadanos de bien que no acompañamos su causa terrorista?



Pero a la vez transgredieron todas las leyes democráticas hasta que el FA, cuando llega al poder, en escasos meses, promulga la Ley 18.033 con la que premia a los presos y a los que huyeron (luego del irracional intento de golpe contra un gobierno democrático), con una “pensión reparatoria”.

Reparatoria de su terrorismo, de sus irracionales acciones, de la enormidad de dinero que robaron, de los 79 ciudadanos que asesinaron, del daño moral y material que le causaron a la democracia en Uruguay. ¿Eso es lo que se reivindica y se le llama justicia?



Pero siguen las prebendas con los Decretos 106 de 2007 y 268 de 2008, con la Ley 18.596 de 2009 y Decreto 297 de 2010. Aún no contento con dichos otorgamientos, Vázquez, demagógicamente, promulga el 17 de febrero de 2020, a sólo 12 días de entregar el mando presidencial, la extensión de la pensión reparatoria, en caso de fallecimiento, a sus herederos, con el 100% de los haberes.



Para mí y para muchísimos ciudadanos de bien que hemos vivido esa triste época, la flagrante injusticia social debería finalizar cuando vayan feneciendo los beneficiarios de la Ley 18.033. Y aún, muy tarde, se hará justicia.