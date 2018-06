Penas más duras

Arrecia la inseguridad



@|Como siempre la izquierda ante propuestas que a ella no les gustan, las descalifica con argumentos falsos.



Hoy escucho al presidente del Frente Amplio argumentar en contra del aumento de las penas propuestas por algunos partidos y ciudadanos diciendo que el que delinque no toma en cuenta la pena del delito.

No es por eso que se propone el aumento de las penas, sino para que el delincuente esté más tiempo preso y en ese ínterin no acose a la sociedad.