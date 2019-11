Peligro en las veredas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@| Motiva esta reflexión una inquietud que tengo desde hace algún tiempo, y ha ido en aumento, ante varias irregularidades que he presenciado en la vía pública. (Algunos en las veredas). Me refiero al equipo de personas que trabajan para las empresas de delivery alimenticio (ahora con otros artículos), en bicicleta o en motos, y que no tienen ninguna precaución en su marcha. Tales jóvenes, corren por las aceras como si fuera la vuelta ciclista, y muchas veces a contramano, con amplias posibilidades de llevarse “puesto” a tranquilos peatones que ni se imaginan que están caminando por un centro deportivo.



¿Es qué nadie controla a estas organizaciones? Porque seguramente le pedirán a sus mandaderos un tiempo récord de entrega, o quizá, estos están motivados por las “mágicas y mentirosas” publicidades que pasan por los medios de comunicación.



No me queda claro, pero hay algo que es seguro: Alguna autoridad tiene que frenar esta locura ante de que ocurra algún accidente irremediable, para uno u otro u otro lado.



Las veredas son para los peatones, o eso me enseñaron, y las señales de tránsito para respetarse. Nada más.