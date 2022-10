Peligro de derrumbe

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Me dirijo a ustedes para informar a las autoridades por un problema que tenemos, hace unos años, los vecinos de La Carbonera.



Entre las calles 4 y 5 de dicho barrio, se encuentra una tolva la cual es un peligro tanto para los niños como para los vecinos de la zona.



Se producen constantes robos y además, muchos la usan para dejar sus residuos.



Se le pidió una solución al Centro Comunal 12, Municipio G, y a la Intendencia, pero no hemos tenido respuesta.



Ya casi no se puede pasar por allí. ¡Pedimos por favor ser escuchados!



Desde ya, los vecinos de La Carbonera agradecemos todo lo que se pueda hacer para solucionar este problema.