Pedido a los representantes

@|Ya pasó el referéndum; todos tendrán razones para festejar y preocuparse.



Lo que personalmente me preocupa es el tono que últimamente están teniendo las campañas. Ésta particularmente me dolió. Las mentiras, los agravios; que cada uno se haga cargo, de todos lados.



Hubo de todo, pero lo peor es que senadores y diputados en vez de calmar, le tiran nafta al fuego.



La sociedad ya está bastante violenta como para seguir dando manija. Antes había un dicho que era: en la guerra y en el amor, todo se vale.



No se dónde algunos quieren meter la política, si en la guerra o en el amor.



Que no se pierda el discrepar pero con respeto y que no se pierda la capacidad de aceptar que otro pueda pensar distinto.